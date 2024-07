DER abre licitação para inspeção de pontes e viadutos em rodovias estaduais

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), anunciou uma nova licitação para a inspeção de obras de arte especiais (OAEs) em rodovias estaduais. A iniciativa abrange 920 estruturas, incluindo pontes, viadutos, trincheiras, passarelas, passa-gado e passagens de fauna.

Continua após a publicidade

O objetivo é avaliar as condições dessas OAEs e planejar obras de manutenção e conservação, garantindo a segurança dos usuários e a durabilidade das estruturas. As inspeções também verificarão reparos e recuperações anteriores.

Continua após a publicidade

Esta é a segunda grande inspeção de OAEs realizada pelo DER/PR. O diretor-presidente da autarquia, Fernando Furiatti, destaca que a primeira inspeção resultou em obras em quase 200 pontes e viadutos. "Agora vamos expandir ainda mais o escopo para inspecionar outras estruturas e dispositivos e criar cadastros inéditos", afirma Furiatti.

A nova licitação também inclui a inspeção e cadastro de obras de arte correntes (OACs), estruturas de contenção de taludes e dispositivos de drenagem superficial. As OACs são bueiros tubulares de concreto ou metal sob as pistas, com expectativa de expandir o cadastro de 81 para 5.281 unidades. As estruturas de contenção de taludes, que incluem muros e terra armada, terão pelo menos 500 estruturas registradas. Dispositivos de drenagem superficial, como sarjetas e meios-fios, serão cadastrados em 10.247 quilômetros de rodovias estaduais.

Atualmente, a manutenção dessas estruturas é realizada de forma pontual, conforme verificação visual de técnicos das superintendências regionais do DER/PR. Com a nova inspeção e cadastro, será possível programar obras preventivas com maior antecedência.

O trabalho em campo será executado por três equipes de inspeção e uma equipe específica para dispositivos de drenagem, além de uma equipe técnica de apoio na sede do DER/PR em Curitiba.

A inspeção anterior, realizada entre 2021 e 2022, resultou na contratação de obras de manutenção e recuperação de 195 estruturas, com um investimento de R$ 114.225.434,76.

A nova licitação ocorrerá na modalidade pregão eletrônico, com disputa de preços no portal compras.gov no dia 29 de julho. O orçamento máximo estimado é de R$ 6.893.768,42, e o prazo de execução é de 450 dias corridos após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.