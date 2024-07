Com apoio dos municípios, Paraná quer reforçar cobertura vacinal

O Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), criou uma força-tarefa em parceria com os municípios para aumentar a cobertura vacinal de imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação, com foco especial em crianças e adolescentes. A ação é voltada para as vacinas Influenza, Pentavalente, DTP, Pneumocócica 10 e Poliomielite, que apresentam baixa adesão no estado. O objetivo é ampliar a proteção contra doenças preveníveis e evitar a sobrecarga na Rede Hospitalar Estadual, especialmente durante o período de temperaturas mais baixas.

A força-tarefa inclui uma parceria entre as secretarias de Saúde (Sesa) e de Educação (Seed) para reforçar a necessidade de manter a carteirinha de vacinação em dia no retorno às aulas. Também está prevista uma reunião com as primeiras-damas do Paraná para replicar a iniciativa em seus municípios. Embora o Paraná não tenha decretado situação de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), a Sesa alerta para a importância da vacinação para evitar o agravamento das infecções.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, César Neves, a força-tarefa conta com a colaboração de toda a sociedade e das equipes municipais para proteger a saúde dos paranaenses e evitar o retorno de doenças preveníveis, como a poliomielite. De acordo com o Informe Epidemiológico de Monitoramento dos Vírus Respiratórios de julho, o Paraná registrou 12.590 casos e 867 óbitos de SRAG este ano, um aumento de mais de 41% em relação a junho.

Dados do Vacinômetro Nacional do Ministério da Saúde indicam que 2.486.844 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no Paraná este ano, correspondendo a uma adesão de 60% dos 4 milhões de imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde. A cobertura vacinal da Influenza, que considera gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas, é de 45,19%, com uma meta de 90%. Pelo menos um milhão de vacinas contra a Influenza ainda estão disponíveis para aplicação no estado.

O Paraná é o quinto estado com maior número absoluto de doses aplicadas, atrás de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Em termos de cobertura vacinal, o Paraná ocupa a décima posição, atrás de estados como Rio Grande do Sul, Sergipe e Rio Grande do Norte.

Segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até junho deste ano o Paraná registrava 84,80% de cobertura vacinal da Pentavalente, 80,82% da DTP, 80,75% da Pneumocócica 10 Valente, 82,33% da Pneumocócica 10 reforço, 84,33% da Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e 81,04% da Vacina Oral de Poliomielite (VOP). A meta de cobertura para todas essas vacinas é de 95%. Além dessas, o Calendário Nacional de Vacinação inclui vacinas como Hepatite B, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rotavírus, HPV e Covid-19.