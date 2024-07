Copel entrega nova usina solar fotovoltaica no Norte Pioneiro

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) lançou um novo modelo de negócio em que clientes podem adquirir créditos de energia gerada por uma usina solar fotovoltaica (UFV). Através do programa Copel Solar, a companhia implementou três complexos de geração fotovoltaica, permitindo que clientes assinem contratos para usar os créditos, gerando economia de até 15% nos custos de energia. Os três projetos, executados pela FiberX Renováveis, começaram a operar entre 31 de maio e 3 de julho de 2024.

A Usina Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, iniciou operações em 3 de julho. A Usina Segredo, localizada em Reserva do Iguaçu, perto da Usina Hidrelétrica Gov. Ney Braga, foi inaugurada em 23 de junho. A Usina Sarandi, no município de mesmo nome, começou a operar em 31 de maio. Juntas, as usinas somam aproximadamente 19,8 MWp (megawatt-pico) de potência instalada.

Paulo Andrade, vice-presidente da FiberX Renováveis, destacou que as usinas utilizam tecnologia tracker, que acompanha o movimento do sol para aumentar a geração de energia e a eficiência. Ele também ressaltou os benefícios ambientais do projeto, que reduz a emissão de carbono através da geração de energia 100% renovável.

As usinas operam em regime de geração distribuída compartilhada, beneficiando unidades consumidoras dentro da área de concessão. O serviço está disponível para clientes comerciais do grupo B (baixa tensão) com conta mensal acima de R$ 400,00 e que ainda não utilizam o sistema de compensação de energia. Conforme divulgado pela Copel, das cerca de 1.000 vagas disponíveis no programa, 90% já haviam sido preenchidas na primeira semana de julho.

A Usina Santo Antônio da Platina, localizada em Santo Antônio da Platina (PR), possui uma capacidade de 6,4 MWp, com a instalação de 9.280 placas e capacidade de gerar 13,5 GW/h por ano. Ocupando uma área de 12 hectares, a usina pode atender entre 400 e 500 residências de pequeno porte. O projeto, totalmente automatizado com funcionamento remoto, foi desenvolvido pela unidade de Sapucaia do Sul (RS) da FiberX e envolveu 90 funcionários na construção.