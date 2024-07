Morador de rua encontra carteira de brazense em Santo Antônio da Platina

A atitude de um morador de rua chamou a atenção de um comerciante do município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, após o homem lhe procurar e pedir ajuda para entregar uma carteira que ele havia encontrado. A situação aconteceu neste domingo (14).

A história de honestidade do homem foi repassada a reportagem da Folha Extra na tarde desta segunda-feira (15) quando o empresário Moises Guaraci Fogaça entrou em contato informando que um morador de rua havia lhe entregado uma carteira pedindo para que a mesma fosse entregue a verdadeira proprietária. “Ele veio até a nossa loja neste domingo e entregou uma carteira contendo vários cartões, documentos pessoais, talões de cheque entre outros e pediu para que a gente encontra-se a verdadeira proprietária, pois ele iria deixar na rádio, mas estava fechada”, conta Moises.

A carteira em questão pertence a Rita de Cássia Lima Morizono, moradora do município de Wenceslau Braz. Para preservar os dados do empresário, a proprietária da carteira pode entrar em contato com a reportagem da Folha através do telefone/Whatsapp (43) 3528-1471 para ter acesso ao contato de Moisés e recuperar seus pertences.