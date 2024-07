Ministério Público do Paraná abre inscrições para concurso público

Estão abertas até 14 de agosto as inscrições para o concurso público do Ministério Público do Paraná (MPPR), que visa a contratação de servidores para 86 vagas de cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental. Conforme a legislação vigente, 20% das vagas são reservadas para candidatos autodeclarados afrodescendentes e 5% para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência.

O prazo de validade do concurso é de dois anos a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério do MPPR. Os cargos oferecidos têm carga horária de 40 horas semanais e os nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Ministério Público do Paraná, conforme a Lei Estadual 20.640/2021.

A seleção será realizada exclusivamente em Curitiba e incluirá provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos, de caráter classificatório, procedimento de heteroidentificação para candidatos autodeclarados afrodescendentes e perícia médica para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. As vagas de nível fundamental são para auxiliar administrativo e oficial de promotoria. Para nível médio, há oportunidades para auxiliar técnico, e para nível médio técnico, as vagas são para técnico em Tecnologia da Informação. No nível superior, as vagas são para administrador, analista de Tecnologia da Informação, assistente social, auditor, contador, pedagogo e psicólogo.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para 29 de setembro, e a convocação para a prova de títulos ocorrerá em 2 de dezembro, mesma data em que serão convocados para perícia os candidatos autodeclarados pessoa com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação os autodeclarados afrodescendentes. A divulgação e homologação do resultado final, com a classificação dos candidatos, será no dia 30 de dezembro, conforme o cronograma divulgado.

O edital de abertura e os anexos, incluindo os requisitos e atribuições dos cargos, conteúdos programáticos e o cronograma de execução, estão disponíveis no site da empresa organizadora, www.institutoaocp.org.br, onde também devem ser feitas as inscrições.