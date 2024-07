Motorista bate carro e não consegue falar o próprio nome de tão embriagado

Um homem foi preso no fim da tarde do sábado (13) após causar um acidente e ser flagrado completamente embriagado. A situação foi registrada em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Segundo a polícia, o suspeito não conseguia falar se quer o próprio nome.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais receberam um chamado informando que um motorista embriagado havia causado um acidente atingindo um veículo e uma moto. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Assim que chegaram ao local, os policiais se depararam com um homem completamente embriagado. Segundo relatos de testemunhas, ele atingiu um veículo e uma moto enquanto tentava estacionar seu carro. Ao ser indagado sobre a situação, segundo o boletim de ocorrência, o homem estava tão bêbado que se quer conseguia falar seu próprio nome e não foi possível realizar o teste do etilômetro devido ao estado do cidadão.

Frente aos fatos, ele foi encaminhado ao hospital e, em seguida, preso e levado para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.