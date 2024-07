Cresol comemora primeiro ano de sucesso em Wenceslau Braz

Com grande entusiasmo, a Cooperativa Cresol celebra o primeiro aniversário de sua agência em Wenceslau Braz. Ao longo deste ano, a cooperativa consolidou uma parceria sólida com a comunidade, focada em proporcionar um atendimento diferenciado e soluções financeiras adequadas às necessidades de seus cooperados.

Desde a inauguração, o objetivo da Cresol em Wenceslau Braz foi muito mais do que oferecer produtos e serviços financeiros. A agência se propôs a criar um ambiente de confiança, onde cada cliente se sente acolhido e valorizado. Hoje, com orgulho, a Cresol afirma ter atingindo essa meta, tornando-se um ponto de referência na cidade e região.

Nestes 12 meses, a Cresol investiu em diversas iniciativas para promover o desenvolvimento econômico e social de Wenceslau Braz. Através de linhas de crédito acessíveis, a cooperativa fomentou o crescimento dos negócios e produtores rurais, pilares da economia local. Além disso, realizou eventos e palestras educativas, fortalecendo o conhecimento financeiro dos cooperados e incentivando práticas sustentáveis, inovadoras e voltadas para a saúde da mulher.

Em uma entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, o gerente regional da cooperativa, Saul Waltrich, destacou o acolhimento recebido pela comunidade local, destacando a força agronômica de Wenceslau Braz e região.

“Estamos completando um ano aqui em Wenceslau Braz, uma cidade que nos acolheu muito bem desde o primeiro momento no município. Este acolhimento especial, tem proporcionado um crescimento considerável para a Cresol, tanto em Wenceslau Braz quanto em Santana do Itararé e São José da Boa Vista, cidades que possuem uma vocação agro muito forte. Os números apresentados por estes municípios vêm nos surpreendendo, pois crescem dia após dia com a sustentabilidade local. Atribuo nosso bom desempenho à equipe que temos, pois possuem uma capacidade técnica tremenda, e isso muda tudo”, afirmou Saul.

Ernani de Oliveira, gerente da agência de Wenceslau Braz, manifestou sua gratidão e entusiasmo pelo apoio recebido da comunidade local durante o primeiro ano de funcionamento da agência.

“Este primeiro ano foi de muito aprendizado e conquistas. Nosso objetivo sempre foi proporcionar um atendimento diferenciado, que vá além das expectativas dos nossos cooperados. A presença e confiança de cada um aqui presente são a prova de que estamos no caminho certo”, afirmou Ernani.

O gerente destacou a importância da confiança dos cooperados e ressaltou que as conquistas alcançadas até agora são fruto do empenho e dedicação da equipe em oferecer um serviço de qualidade. Ernani reforçou o compromisso da agência em continuar aprimorando o atendimento e buscando inovações para atender às necessidades da comunidade de Wenceslau Braz.

A celebração deste primeiro aniversário é apenas o começo do marco histórico da Cooperativa Cresol no município. A cooperativa afirma estar empolgada com os planos para o futuro e estão prontos para enfrentar novos desafios, sempre ao lado da comunidade brazense e da região.