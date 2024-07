Homem é preso por tentativa de feminicídio no Norte Pioneiro

Na tarde do último domingo (07), um grave incidente ocorreu no bairro Deputado José Afonso, próximo à Vila Ribeiro, no município de Santo Antônio da Platina. Um homem foi espancado por vizinhos após tentar assassinar sua ex-convivente.

De acordo com informações coletadas pela reportagem da Folha, o indivíduo tentou assassinar sua ex-convivente com um facão. No entanto, durante a tentativa, ele acabou atingindo a ex-sogra, uma mulher de 62 anos, que necessitou de atendimento imediato, sendo encaminhada diretamente ao Pronto Socorro Municipal para receber os devidos atendimentos.

Os relatos indicam que, ao tentar concluir o ataque, o agressor foi impedido pelos vizinhos, que interviram e acabaram espancando o homem. Com graves ferimentos, o agressor foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, sob a guarda da Polícia Militar (PM).

O incidente chocou a comunidade local, evidenciando a gravidade dos casos de feminicídio, violência doméstica e mostrando a necessidade de medidas eficazes para proteger as vítimas e prevenir tais crimes.