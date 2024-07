Jaguariaíva recebe grandes shows nacionais em Setembro

O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, está prestes a viver um período de intensa atividade cultural e entretenimento. Em setembro, a cidade será palco de dois grandes eventos: o IX Festival de Cultura de Jaguariaíva e a V Festa do Peão, que trarão ao público shows de artistas renomados do cenário musical brasileiro.

IX Festival de Cultura de Jaguariaíva

Este festival, que já se consolidou como uma importante tradição regional, promete mais uma vez oferecer uma programação diversificada e de alta qualidade, promovendo a cultura e a arte na região. Embora os detalhes específicos sobre as datas e atrações ainda não tenham sido divulgados, a expectativa é de que o evento atraia grande público, assim como em edições anteriores.

V Festa do Peão: Entrada gratuita e grandes atrações

A V Festa do Peão de Jaguariaíva acontece de 12 a 15 de setembro e é um dos eventos mais aguardados do calendário regional. Com entrada gratuita, a festa promete reunir milhares de pessoas para celebrar a cultura sertaneja com muita música e diversão. Além disso, a festa faz parte das comemorações dos 201 anos da cidade, tornando o evento ainda mais especial. Confira a programação completa:

- Maiara e Maraisa - Quinta-feira, 12 de setembro

- Guilherme e Benuto - Sexta-feira, 13 de setembro

- Rio Negro e Solimões - Sábado, 14 de setembro

- Sonhos e Magia - Domingo, 15 de setembro