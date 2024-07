Projeto Bombeiro Infantil Civil acontece neste domingo em Jaguariaíva

Neste domingo, dia 7 de julho, das 10h às 13h, no auditório ACIJA, em Jaguariaíva, o Projeto Bombeiro Infantil Civil vai realizar um evento gratuito por um dia. Isso porque mês de julho é marcado pela chegada das férias escolares, o que aumenta o índice de ocorrências domesticas com os pequenos. De acordo com a ONG Criança Segura, 38% das mortes por acidentes envolvendo crianças e adolescentes acontecem durante esse período. Mas estudos mostram que 90% dos acidentes podem ser evitados com medidas simples de prevenção.

Desde 2018, o Projeto Bombeiro Infantil Civil mostra aos pais e responsáveis de crianças e adolescentes de 5 a 12 anos a importância de saberem agir em situações de risco, pois um simples gesto pode salvar vidas.

"Nosso projeto foca no ensino de prevenção de acidentes, medidas de segurança e no desenvolvimento do senso de dever e cuidado com o próximo. Essas habilidades desenvolvidas aumentam a autoconfiança dos pequenos e a capacidade de agir em situações emergenciais", explica o coordenador do projeto Bombeiro Infantil Civil, John Lopes.

O projeto é uma iniciativa 100% privada, que nunca associa o evento a qualquer instituição civil ou militar e é amparado pela Lei nº 9.394/96, que estabelece diretrizes da educação nacional e garante o direito à educação de qualidade para todos os cidadãos brasileiros.

A pesquisa também ressaltou que os acidentes mais frequentes são: trânsito, afogamento e queimadura.

Conheça mais sobre nós no @BombeiroInfantilCivil