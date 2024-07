Cohapar entrega títulos de regularização fundiária a 102 famílias em Japira, no Norte Pioneiro

Por meio do programa Casa Fácil, na modalidade Escritura na Mão/Morar Legal Paraná, a Cohapar regularizou nesta quarta-feira (3) os imóveis e garantiu o direito à propriedade para 102 famílias da Vila Nova, Vila Esperança e do Distrito Novo Jardim, do município de Japira, no Norte Pioneiro. A documentação foi entregue aos beneficiários em um evento realizado em parceria com a prefeitura. A titulação recebeu investimento estadual de R$ 72,4 mil e foi custeada com recursos do Fundo de Combate à Pobreza.

Coordenado pela Cohapar e vigente desde 2019, o programa contempla um conjunto de medidas jurídicas e sociais que conferem às famílias a posse e o direito legal sobre a moradia. Nessa modalidade, os municípios interessados indicam as áreas passíveis de regularização. Após essa etapa, a Companhia contrata uma empresa especializada via licitação, a qual fica responsável por todos os trâmites até a entrega da matrícula averbada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis. O processo é feito sem custos para o público com renda de até três salários mínimos.

O auxiliar de produção Jamilto Lopes da Silva, de 63 anos, que esperou mais de quatro décadas para viver esse momento, não escondeu a alegria de ter a documentação no próprio nome. “É muito gratificante, porque foi uma coisa que a gente lutou a vida inteira. E isso dá um futuro melhor, podemos pensar em aumentar a casa, arrumar bem certinho, porque agora é da gente”, disse.

Para a comerciante Adriele Ferreira de Brito, 34 anos, a titulação trouxe segurança para a família e valorização ao bairro. “É uma garantia muito grande ter o imóvel regularizado e documentado. E traz muitos benefícios, o bairro tem mais valor, o lugar tem mais utilidade e garantia para nós. Era um sonho de todos do bairro Novo Jardim, estamos realizados mesmo”, frisou.

PRESENÇAS

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Paulo José Morfinati; o coordenador do Escritório Regional da Cohapar de Cornélio Procópio, Vagno Valério Orias; o deputado estadual Luiz Claudio Romanelli; o presidente da Câmara de Vereadores, Alekisson Michel Tomazi; a secretária de Assistência Social do município, Maria Claudia Moreira dos Santos Silva; além de outras lideranças locais.