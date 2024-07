Capacitação gratuita em turismo reune mais de 400 profissionais em Jacarezinho, no Norte Pioneiro

Mais de 400 profissionais da área de turismo confirmaram participação nas ações de capacitação e oficinas com temas relacionados à atividade em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os cursos e oficinas fazem parte da 3ª edição das Jornadas Turísticas do Paraná, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu).

As Jornadas Regiões Turísticas reúnem representantes do setor para rodadas de conversas e negócios. Palestras, capacitações e oficinas gratuitas têm como objetivo promover aproximação dos diversos segmentos do trade e orientar sobre estratégias de promoção do turismo.

Desde segunda-feira (01), equipes da Setu estão na região conversando com empresários e profissionais para elaborar um mapeamento dos atrativos locais. Durante as visitas, as equipes debatem oficinas práticas de roteirização, marketing turístico, infraestrutura turística, além de palestras sobre como obter linhas de crédito para trabalhar com o setor, ferramentas para produção de projetos, além de apresentação dos diferentes programas do Governo do Estado para a área.

Entre os participantes estão gestores públicos, empresários e profissionais da área de turismo de Tomazina, Siqueira Campos, Joaquim Távora, Carlópolis, Santo Antônio da Platina, Cambará, Andirá, Bandeirantes, Santa Mariana, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ribeirão Claro.

EXPECTATIVA

A região do Norte Pioneiro tem uma diversidade de segmentos do turismo, com atrativos rurais, de aventura e religiosos. Para a diretora de Turismo da Prefeitura de Carlópolis, Renata de Azevedo Silva, as Jornadas Regiões Turísticas são importantes para mostrar aos moradores a dimensão do turismo como gerador de emprego e renda. “Achei interessante aprender mais sobre a infraestrutura turística, como uma forma de ajudar no departamento do turismo da cidade”, afirmou.

JORNADAS TURÍSTICAS

A meta é promover esses encontros com as 18 Regiões Turísticas do Paraná até o final do ano. "Queremos atuar junto com a iniciativa privada para que possamos oferecer os melhores serviços no turismo. Os atrativos já temos no Paraná. Precisamos agora capacitar os profissionais e trabalhar junto com eles para vender o destino Paraná aos turistas de outros estados e países", afirmou o secretário estadual do Turismo, Márcio Nunes.