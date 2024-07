Governo do Paraná inaugura Núcleo Regional de Cultura na UENP em Jacarezinho

O Governo do Estado do Paraná inaugurou, nesta última quarta-feira, 3, o Núcleo Regional de Cultura de Jacarezinho. O espaço, instalado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, visa a ampliar o acesso de cidadãos e artistas às políticas e ações culturais. A ação, que implantará sete núcleos regionais de Cultura nas macrorregiões do Estado, é uma iniciativa da Secretaria de Cultura (SEEC) e conta com a parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), que articulou a instalação dos núcleos dentro das universidades estaduais.

Durante o evento de inauguração, a secretária Estadual de Cultura, Luciana Casagrande Pereira, falou sobre a criação dos Núcleos. “Quando assumi a SEEC, um dos pedidos do governador Carlos Massa Ratinho Júnior era que fosse ampliado o olhar sobre a Cultura para o Estado como um todo, descentralizando de Curitiba. Outro pedido era que a Cultura andasse de mãos dadas com as universidades estaduais, através da SETI. Nosso trabalho conjunto resultou na criação desses sete Núcleos Regionais de Cultura que estão espalhados por todo o Estado”, disse.

Os Núcleos serão coordenados por agentes regionais de Cultura que serão os responsáveis por contribuir na descentralização das ações e no mapeamento de agentes e de iniciativas culturais da região. Na macrorregião nordeste, ficará o Núcleo Regional de Londrina, do qual a sede de Jacarezinho será uma extensão, coordenada pela agente Ana Paula Mariano Santos.

“O Núcleo atenderá os gestores de cultura, mas, principalmente, a sociedade civil, aqueles que fazem cultura. Teremos muito investimento para a área cultural e precisamos apoiar nossos artistas através dos editais de fomento. E o Núcleo será muito importante para isso, um local onde nossas ações estarão centralizadas”, frisou Luciana.

O assessor de Assuntos Culturais da SETI, Renê Wagner Ramos, falou sobre a importância da instalação dos Núcleos para o fortalecimento da cultura no Estado. “Quando a secretária de Cultura nos procurou para essa articulação junto às Universidades, de imediato, aceitamos o desafio. Isso é um grande avanço para a região. Os Núcleos vão aproximar a Secretaria dos prefeitos, dos secretários de cultura, facilitar o contato com os artistas, os produtores culturais, que poderão levar suas demandas. Vai auxiliar no aumento de repasses, de investimentos, para que todas as regiões sejam representadas nos processos culturais”, destacou.

“Precisamos usar a inteligência presente dentro da Universidade para estudar os melhores processos científicos que ajudem o desenvolvimento cultural, pesquisando os processos para poder entendê-los, compreendê-los e fortalecê-los. A SETI está sempre à disposição para incentivar a cultura, que é essencial para a vida. A cultura trabalha com o elemento fundamental, ou seja, aquilo que enriquece a nossa alma”, completou Renê.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, agradeceu a todos que atuaram para a efetivação do Núcleo na Instituição. “Receber o Núcleo em um espaço da UENP reforça a contribuição que temos dado para esse ramo tão importante para o desenvolvimento social e possibilitará que continuemos unindo esforços pelos artistas e outros trabalhadores da cultura. Agradeço à secretária Luciana e à SETI, por todo o apoio, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e à Diretoria de Cultura da UENP, que foram essenciais para essa articulação, e a todos os artistas e trabalhadores da cultura da nossa região. Contem sempre com o nosso apoio”, destacou Fábio.

A abertura do evento contou com a apresentação do Grupo de Capoeira Modelo e Cidadania, dirigido por Mestre Valtinho. Participaram do evento o vice-reitor da UENP, Ricardo Aparecido Campos; os pró-reitores de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias; de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral; de Administração e Finanças, Nilson César Bertoli; e de Planejamento e Avaliação Institucional, Felipe Scala Frâncica; o chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luiz Biancon; os diretores de Cultura, James Rios; e de Extensão, José Antonio Marcelino; e agentes universitários da UENP. Também acompanharam a inauguração secretários municipais, produtores culturais e artistas de Jacarezinho e da região.

O Núcleo busca ampliar o acesso de cidadãos e artistas às políticas e ações culturais