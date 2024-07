Ex-namorado de mulher atacada com ácido em Jacarezinho pode ser o mandante do crime

ROUBO NO PEDÁGIO Há 1 dia Em Jacarezinho - PR Cinco suspeitos morrem em confronto com a PM em rodovia do Norte Pioneiro Entre os mortos está homem com mandado de prisão em aberto; três armas de fogo foram apreendidas

HOMENAGEM Há 1 dia Em Jacarezinho - PR ACIJA celebra reinauguração da Galeria de Presidentes com jantar festivo Evento aconteceu nesta quinta e contou com presença de quase todos ex-presidentes vivos