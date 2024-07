Hospital 18 de Dezembro será ampliado e trará novos serviços para Arapoti

O Hospital 18 de Dezembro, em Arapoti, passa por um momento de transformação e expansão. Após um ano e meio de sua reabertura, a unidade já se tornou essencial para os usuários da saúde pública do município, realizando aproximadamente 250 atendimentos diários, 500 cirurgias mensais e mais de 250 nascimentos desde sua reabertura.

Nesta semana, o prefeito de Arapoti, Irani de Barros, acompanhado do vice-prefeito Potinho, conversou com o diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS), Glauber Garbim, para alinhar as melhorias que serão realizadas no hospital. Entre as melhorias previstas, destaca-se a expansão da ala de internação, que contará com mais 24 leitos, otimizando o uso do centro cirúrgico e aumentando a capacidade de atendimento.

Além da expansão dos leitos, a ampliação do hospital trará a geração de novos empregos com a contratação de profissionais de saúde, fortalecendo a economia local e proporcionando melhor atendimento aos pacientes. Esta fase de crescimento é apenas o começo de um projeto ainda mais ambicioso: a implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) semi-intensiva.

A instalação da UTI semi-intensiva abrirá novas possibilidades para a realização de procedimentos de alta complexidade no Hospital 18 de Dezembro, como cirurgias de prótese de quadril e de joelho. Esses avanços são fundamentais para atender às demandas da população, reduzindo a necessidade de transferências para outras cidades e proporcionando cuidados de saúde mais completos e acessíveis.

O prefeito comentou sobre a importância dessa ampliação: "A ampliação do Hospital 18 de Dezembro é uma grande conquista para nossa cidade. Estamos comprometidos em oferecer o melhor atendimento à nossa população, e essa melhoria é um passo fundamental nesse processo”, declarou.