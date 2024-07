Cinco suspeitos morrem em confronto com a PM em rodovia do Norte Pioneiro

Cinco homens, um deles suspeito de roubos a estabelecimentos comerciais em Jacarezinho e no pedágio da EPR, de Marques dos Reis, morreram em um confronto com policiais militares na BR-153, no início da madrugada desta quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, a equipe da P2 (Setor de Inteligência da PM) estava monitorando um dos suspeitos, que tinha um mandado de prisão em aberto, próximo à entrada do bairro Monjolinho, quando o viu saindo do local em um veículo e acessando a rodovia.

As informações sobre o paradeiro do suspeito foram repassadas às equipes da Rotam para abordagem, mas, próximo à ponte do Rio Jacaré, os ocupantes do carro desembarcaram e atiraram contra os policiais na tentativa de fugir para um matagal. Na ação, os cinco suspeitos foram "neutralizados", de acordo com a PM.

Três armas de fogo, sendo duas pistolas e um revólver, foram apreendidas com os suspeitos. A PM não divulgou a identidade dos suspeitos.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho. A PM informou que segue investigando o caso.

