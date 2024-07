Estado já liberou R$ 600 milhões para municípios adquirirem veículos e equipamentos

Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul paranaense, é um dos 380 municípios que receberam recursos do Estado no período correspondente. Recentemente a prefeitura adquiriu uma motoniveladora Foto: Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu

Desde janeiro de 2019 até o final de junho de 2024, o Governo do Estado, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), já investiu mais de R$ 600 milhões na aquisição de veículos e equipamentos rodoviários para as prefeituras. Deste total, R$ 500 milhões foram utilizados na aquisição de equipamentos rodoviários e R$ 102 milhões na compra de veículos pelos poderes executivos municipais. Do montante liberado, R$ 112 milhões foram via Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM) e R$ 490 milhões a fundo perdido, ou seja, por transferência voluntária.

Os veículos comprados pelas prefeituras são fundamentais para a administração municipal. São utilizados nas áreas da saúde, educação, administração, obras, agricultura, entre outras que necessitam diretamente dos automóveis. Já os equipamentos rodoviários compreendem, entre outros, caminhões, tratores, retroescavadeiras, pá carregadeiras – maquinários em geral para serem utilizados em obras de infraestrutura e setor agrícola.

Para a secretária estadual das Cidades, Camila Mileke Scucato, os investimentos demonstram a preocupação do Estado no desenvolvimento de todos os municípios paranaenses. “Essa é uma determinação do governador Ratinho Junior, de investir diretamente nas cidades, independente do seu tamanho. A Secid tem a função de liberar os recursos aos prefeitos para realização e efetivação de projetos, beneficiando o município e, consequentemente, o cidadão que ali vive”, disse.

Espigão Alto do Iguaçu, na região Centro-Sul, é uma das 380 cidades que receberam recursos do Estado no período correspondente. Recentemente a prefeitura adquiriu uma motoniveladora no valor de R$ 1.102.000,00, sendo R$ 854 mil por transferência voluntária do Governo do Estado e o restante em contrapartida municipal.

O prefeito Agenor Bertoncelo ressaltou que sem a parceria com o governo seria muito difícil a aquisição do equipamento. “Agradeço muito ao Governo do Estado pela liberação dos recursos para a prefeitura fazer a compra de mais uma motoniveladora. Sem essa parceria com o Executivo estadual seria praticamente impossível o município adquirir este equipamento que será muito importante nas obras de infraestrutura de Espigão Alto do Iguaçu”, afirmou.

Também no Centro-Sul do Estado, Goioxim é mais um município que foi contemplado no início deste ano com recursos a fundo perdido via Secid. Com a liberação no valor de R$ 735.800,00, a prefeitura comprou um caminhão com plataforma (prancha), zero quilômetro.

De acordo com a prefeita Mari Terezinha da Silva, o veículo será utilizado para auxiliar o setor agrícola do município. “Este equipamento veio num momento crucial para o nosso município que tem uma extensão territorial grande de estradas vicinais e vem nos auxiliar, melhor atender os agricultores nas estradas rurais, pois ele consegue fazer o carregamento de máquinas pesadas”, explicou.

