Grupo teatral de Siqueira Campos apresentará peças clássicas no próximo sábado

Ensaio teatral do grupo Neuri Camargo da Silva – FOTO: Departamento da Cultura de Siqueira Campos

No próximo sábado (06), o grupo de teatro Neuri Camargo da Silva, do Departamento de Cultura de Siqueira Campos, apresentará diversas peças teatrais, prometendo encantar e emocionar o público, desde peças infantis a histórias que prometem impactar os mais velhos.

Após meses de ensaio e dedicação máxima, os membros do grupo estão prontos para levar ao palco uma performance que combina habilidade artística com uma narrativa impactante. Sob a direção experiente de Vinícius Cardoso, a produção promete surpreender o público com clássicos da literatura brasileira.

Em geral, serão realizadas três apresentações, com início às 16h00. A primeira peça apresentada pelo grupo será o famoso clássico Chapeuzinho Vermelho. Destinada ao público infantil, a apresentação durará cerca de 30 minutos.

Após finalizada a primeira apresentação, o grupo encenará a história Ser Palhaço. Esta peça será realizada com o apoio de Willian Robatinni, conhecido popularmente como Palhaço Salsicha.

A peça Ser Palhaço é uma peça que retrata a história de Willian, onde toda a sua trajetória no ramo circense é abordada em formato de peça teatral. “É uma peça muito emocionante, pois retrata toda a história de Willian, contando sobre sua trajetória circense, servindo como um ensino para as crianças”, afirma Flávio Mello, diretor do Departamento de Cultura e organizador das apresentações.

Por fim, o grupo apresentará a peça teatral O Auto da Barca do Inferno, texto original de Gil Vicente, renomado dramaturgo português. Esta apresentação será realizada a partir das 21h00 e será aberta apenas para jovens e adultos, com idade mínima de 14 anos de idade.

Esta peça teatral foi escrita no ano de 1517 e satiriza a moralidade e os costumes da época. Divida em duas partes, a obra representa um encontro entre o Diabo e dois barqueiros, um que conduz ao Inferno e outro que leva para o Paraíso. Na peça, personagens de diferentes classes sociais e profissões são julgados pelo que fizeram na vida.

“Apesar de ter sido criada há mais de 500 anos, o Auto da Barca do Inferno tem um papel importantíssimo ao alertar a população sobre os erros, fundamentando-se nos ensinamentos bíblicos. Esta peça, traz consigo diversos ensinamentos sobre a moralidade da sociedade, buscando ensinar a todos uma forma moral de se viver”, comenta Flávio.

Todas as apresentações serão realizadas na Casa da Cultura de Siqueira Campos, localizada na Avenida Vereadora Evanir Aparecida da Silva Draghi, 1871, no Bairro Boa Vista. A entrada ao teatro será gratuita. Portanto, o departamento pede que aqueles que tiverem interesse em participar das atrações teatrais leve, ao menos, um quilo de alimentos não perecíveis. Esta arrecadação será entregue para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Fundado há cerca de quatro anos, o grupo teatral Neuri Camargo da Silva, tem como missão não apenas entreter, mas também transmitir conhecimento e inspirar o público presente. Sob a direção de Vinícius Camargo, dramaturgo renomado, o grupo já realizou diversas apresentações, como Beijo no Asfalto, Trupe de Palhacinhas e outras peças clássicas do teatro.

O grupo é composto por crianças, jovens e adultos que possuem total interesse pela arte teatral. As aulas são realizadas de forma gratuita todas as segundas-feiras, a partir das 17h30, e nos sábados, entre às 08h00 e 12h00, na Casa da Cultura. Atualmente, o projeto atende cerca de 40 alunos, variando entre diversas idades.

Para Flávio Mello, diretor do departamento, a cultura é um dos fundamentos principais para a formação do ser humano. “Para mim, a cultura deveria ser vista como a base da sociedade, promovendo assim, um crescimento saudável e social da comunidade. Contudo, posso concluir, que assim como outros departamentos, a cultura tem uma grande contribuição para a formação dos indivíduos”, afirma Flávio.