Governo investe R$ 31,5 milhões em Porto Rico e São Pedro do Paraná mirando o turismo

Em 1994, quando Luiz Carlos Coronado montou sua primeira lanchonete às margens do Rio Paraná, em Porto Rico, no Noroeste, o município não tinha estrutura para o turismo. As ruas eram de terra, o mato alto crescia perto do rio e os barcos iam para a água do jeito que dava. A clientela era formada por ribeirinhos e “gente de fora que vinha pescar”, explica o empresário de 55 anos.

Aos poucos, a cidade e a estrutura para o turismo foram se desenvolvendo. Atualmente, graças ao investimento feito pelo Governo do Estado, o clima é de otimismo. Em Porto Rico e na vizinha São Pedro do Paraná, que também conta com praias de água doce na margem do Rio Paraná, o Governo já investiu, desde 2019, R$ 31,5 milhões via Secretaria das Cidades (Secid).

Parte desse investimento está revitalizando a Avenida Beira Mar, em frente ao comércio de Coronado. A obra, orçada em R$ 2,8 milhões, já atingiu 47% de execução. No total, será reformado um trecho de 4.468,38 m2. Com nova pavimentação e calçamento, a Beira-Mar terá uma estrutura voltada ao lazer e descanso com bancos, pergolados e pequenos mirantes. Parte da revitalização, em frente ao comércio de Coronado, já está pronta.

“Para todos nós comerciantes, essa obra é muito importante. Já sentimos que está aumentando o volume de turistas”, diz Coronado, que aproveitou o bom momento para ampliar seu negócio. A pequena lanchonete atende agora como restaurante e bar, com movimento o dia todo. No andar de cima funciona uma pousada com seis quartos, sempre lotados. Outro andar, que vai abrigar novos cômodos, está em construção. “Agora vem pescadores e muitas famílias. Está valendo a pena investir”, diz.

OUTROS INVESTIMENTOS – Porto Rico tem outra urbanização de calçadas pronta para começar na Avenida João Carraro, centro do município. O investimento ali é de R$ 932 mil, também a fundo perdido. O município foi contemplado pelo programa Asfalto Novo, Vida Nova, que leva pavimentação urbana às menores cidades do Estado. Serão R$ 2,3 milhões para pavimentar trechos das ruas Waldemar Teixeira Farias e Tapajós. Uma outra pavimentação, nas ruas Sérgio Roberto Salina, Joaquim Rosário Cardoso e Madeira, já foi iniciada e atingiu 2% de execução, com investimento de R$ 585 mil.

Outras duas pavimentações que juntas somam R$ 2 milhões serão iniciadas nas próximas semanas. No começo de junho, foi finalizada a pavimentação em concreto de 9,8 mil metros quadrados de uma estrada vicinal que liga o centro da cidade à Vila Rural Três Ranchos.

“O Governo do Estado dá uma atenção especial a Porto Rico e reconhece a evolução que o município está passando. Hoje estamos aqui com uma obra gigantesca que é a orla, que já está bem adiantada. Nós temos também a aplicação de sextavado em uma vila rural. Temos uma série de investimentos que trazem desenvolvimento e potencializam o turismo em nosso município”, diz o prefeito Álvaro de Freitas Netto.

SÃO PEDRO DO PARANÁ

Na vizinha São Pedro do Paraná, uma rampa náutica para embarque e desembarque está sendo construída em Porto São José. A obra está orçada em R$ 2,5 milhões e já atingiu 29% de execução. Ainda no distrito de Porto São José, uma escola municipal está em construção com investimento de R$ 503 mil. A obra já atingiu 29% de execução.

Uma pavimentação do Asfalto Novo, Vida Nova está em execução com 5%. No lote estão contemplados vários trechos de ruas da sede e do distrito São José. O investimento é de R$ 3,1 milhões. Outras duas pavimentações que somam R$ 330 mil estão em execução. Nos próximos dias começam as obras de um Meu Campinho, com investimento de R$ 466 mil, e uma drenagem urbana (R$ 697 mil). Todos os recursos são via transferência voluntária.

Segundo a secretária estadual das Cidades, Camila Mileke Scucato, o Estado mantém sempre um diálogo constante com os municípios, e no caso dessas cidades da região Noroeste sabe-se que têm um potencial turístico muito grande. “Por isso, trabalhamos em parceria com as prefeituras para viabilizar esse potencial e melhorar a infraestrutura urbana como um todo”, afirma.

GovPr