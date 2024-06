Prefeitura de Jaguariaíva entrega itens de vestuário ao Hospital Carolina Lupion

A Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), adquiriu recentemente diversos itens de rouparia e uniformes destinados ao uso de pacientes e profissionais de saúde, além de novos campos cirúrgicos. A entrega dos materiais ocorreu na sexta-feira (21), durante uma visita da prefeita Alcione Lemos às novas instalações do hospital. Na ocasião, a prefeita também vistoriou o novo equipamento de Raio-X adquirido para a unidade de saúde.

Entre os itens comprados estão 200 pijamas para pacientes, 160 camisolas cirúrgicas, 50 camisolas para obstetrícia, 50 pijamas cirúrgicos e 50 capotes cirúrgicos para as equipes médicas. Além disso, foram adquiridos 287 campos cirúrgicos, 105 lençóis, 70 fronhas, 100 travessas e 36 conjuntos de uniformes para uso das cozinheiras, copeiras e lactaristas. A aquisição desses materiais tem como objetivo fortalecer o atendimento aos usuários do hospital e melhorar as condições de trabalho da equipe de funcionários.

A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da Administração Municipal para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços prestados na área da saúde. A nova rouparia e os uniformes são essenciais para garantir a higiene, a segurança e o conforto dos pacientes durante o atendimento hospitalar, além de proporcionar um ambiente de trabalho mais adequado e seguro para os profissionais de saúde.

O novo equipamento de Raio-X também representa um avanço significativo para o hospital, possibilitando diagnósticos mais precisos e ágeis. A prefeita Alcione Lemos ressaltou a importância desses investimentos para a melhoria dos serviços de saúde no município e reafirmou o compromisso da administração em continuar buscando recursos e implementando ações que beneficiem a população.

Com essas aquisições, a Administração Municipal espera proporcionar um atendimento mais eficiente e humanizado, contribuindo para a recuperação e o bem-estar dos pacientes atendidos no hospital.