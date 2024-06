Polícia prende suspeitos de dominar o tráfico em município da região

Na manhã desta segunda-feira (24), equipes da Polícia Militar e Polícia Civil executaram mandados de busca domiciliar contra suspeitos de integrar um grupo de traficantes. O grupo é liderado por um suspeito preso recentemente em Balneário Camboriú, SC.

Durante a operação, foram presos dois homens, um de 37 anos e outro de 28 anos, além de uma mulher de 19 anos. As autoridades também realizaram apreensões nas casas de outros suspeitos.

A operação resultou na apreensão de R$ 23.098,00 em diversas notas, montante que seria o total arrecadado pelo grupo com a venda de drogas no fim de semana. Também foram confiscados 41 gramas de cocaína, 26 gramas de maconha, diversos aparelhos celulares e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas, como facas, balança de precisão e sacos para embalar droga.

A ação é parte de um esforço contínuo das autoridades para combater o tráfico de drogas na região. As investigações indicam que o grupo tinha uma estrutura organizada e era responsável pela distribuição de substâncias ilícitas em larga escala.

As prisões e apreensões representam um golpe significativo nas atividades do grupo criminoso, que operava de forma coordenada para distribuir drogas na região. A operação foi considerada um sucesso pelas autoridades, que continuarão a monitorar e investigar atividades suspeitas para prevenir e combater o tráfico de drogas.

As investigações seguem em andamento, com a polícia trabalhando para identificar e prender outros envolvidos no esquema.