Governo entrega tablets para estudantes de escolas do Norte Pioneiro

A Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital (SEI) entregou na sexta-feira (14) um total de 220 notebooks a 11 municípios das regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná. A iniciativa faz parte do projeto Talento Tech-PR, considerado o maior programa de qualificação profissional na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Brasil.

Os municípios beneficiados foram Santa Amélia, São Sebastião da Amoreira, Congonhinhas, Santa Cecília do Pavão, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, Tamarana, Primeiro de Maio, Guaraci, Porecatu e Lupionópolis, com cada cidade recebendo 20 aparelhos.

Lançado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na última terça-feira (11), o Talento Tech-PR recebeu um investimento de R$ 62 milhões. O programa prevê a realização de 150 cursos, cada um com 20 vagas e uma carga horária de 800 horas, distribuídas ao longo de 10 meses. As aulas serão ministradas em formato presencial e a distância, com bolsas mensais de R$ 1.345 por estudante. O principal objetivo do programa é reter talentos na área de tecnologia no Paraná.

Segundo Alex Canziani, secretário da Inovação, Modernização e Transformação Digital, o Talento Tech representa um avanço significativo para fomentar a economia do Estado. "Este é um grande passo dado pelo Governo do Estado, que vai além da formação, visando o desenvolvimento das cidades mais carentes do Paraná através do incentivo ao mercado de inovação", afirmou.

Canziani destacou que a plataforma de ensino já está pronta e que as aulas têm início previsto para julho. "As aulas serão interativas, com o objetivo de criar um ambiente muito agradável, para que os alunos possam se envolver, participar e estar preparados para o mercado de trabalho", explicou.

O Talento Tech-PR vai qualificar três mil estudantes dos ensinos médio e superior provenientes de municípios com os menores índices do Índice Ipardes de Desenvolvimento Municipal (IPDM), que avalia o desempenho econômico e aspectos de saúde e educação dos 399 municípios do Estado. No primeiro ano, mil alunos serão qualificados.

A iniciativa resulta de uma articulação conjunta das secretarias do Planejamento, da Inovação, Modernização e Transformação Digital, da Educação, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e da Fundação Araucária, em parceria com grandes empresas de tecnologia presentes no Paraná.

Cada aluno receberá um notebook custeado pela SEI para uso durante o aprendizado, e os municípios receberão lousas digitais para as aulas presenciais. O conteúdo dos cursos abrangerá habilidades típicas de TIC, soft skills (habilidades comportamentais e competências subjetivas) e o desenvolvimento de uma aplicação prática ao final dos cursos, ligada a problemas reais das empresas parceiras. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) coordenará o curso, em colaboração com outras universidades estaduais.