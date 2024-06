Acidente entre motos mata jovem em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito culminou na morte de um homem e deixou uma mulher ferida na manhã desta segunda-feira (24) no município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a colisão entre duas motos aconteceu no cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a Rua Cascavel, no bairro Vila Kennedy.

Uma câmera de vigilância registrou o momento em que as duas motos colidem. Um homem transitava pela Av. Ayrton Senna quando uma mulher que seguia pela Rua Cascavel atravessou a Avenida. As duas motos colidiram e as vítimas foram arremessadas contra um poste, sendo que o rapaz acabou batendo a cabeça com violência e sofreu ferimentos graves. Já a mulher teve ferimentos leves.

Equipes de socorro estiveram no local prestando atendimento as duas vítimas que foram encaminhadas ao hospital Carolina Lupion. Porém, no período da tarde, foi confirmada a morte do motociclista.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.