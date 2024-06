Com apoio do Estado, Jacarezinho alcança R$ 1 bilhão em investimentos privados

Jacarezinho, um dos polos do Norte Pioneiro do Paraná, está recebendo investimentos privados que totalizam R$ 1 bilhão entre 2021 e 2024, o maior montante da história da cidade. Este crescimento foi impulsionado por melhorias na infraestrutura urbana realizadas pelo Governo do Estado e pela prefeitura, atraindo diversas empresas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19), durante um evento no Cine Teatro Iguaçu com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O governador destacou os recursos destinados pelo Governo do Paraná ao município nos últimos anos, totalizando R$ 115 milhões. “Hoje é dia de comemorar o grande volume de investimento em Jacarezinho, com geração de emprego e novas empresas que têm ampliado o parque industrial de todo o Norte Pioneiro. Isso é fruto de um trabalho que temos com o programa Paraná Competitivo, de atração de investimentos, para que as empresas venham e se instalem no Interior do Estado, criando oportunidades nessas regiões”, afirmou.

Ratinho Junior ressaltou que o Paraná é o estado que mais cresceu no país, segundo o Banco Central, com a maior geração de empregos da região Sul do Brasil. Atualmente, 82% da população adulta trabalha com carteira assinada, um recorde no Estado. “É fruto da força do empresariado paranaense e de empresas de fora que acreditam no nosso trabalho”, acrescentou o governador.

A mais nova empresa a se instalar no município é do Grupo Pipeline, uma das maiores fabricantes de piscinas de fibra do Brasil, que recebeu a licença de operação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável nesta quarta-feira. No mesmo dia, o grupo inaugurou duas novas fábricas em Jacarezinho, com um investimento de R$ 14 milhões. A primeira unidade é destinada à produção de piscinas, enquanto a segunda, a Pipe Chemical, fabrica equipamentos eletrônicos, painéis de piscinas, quiosques e um showroom para as franquias. Segundo João Campana de Oliveira, proprietário da empresa, a expectativa é que as duas fábricas gerem inicialmente 80 empregos diretos, com aumento previsto a curto e médio prazo.

O maior investimento programado para Jacarezinho será realizado pela BBA - Grupo Ice Italy, com 110 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões) previstos para os próximos quatro anos. A empresa, presente na cidade desde 1996, é a maior produtora de ácido biliar de boi do mundo, detendo mais de 80% do mercado global. A produção de diversos países é enviada a Jacarezinho, onde passa por um processo químico antes de ser exportada para a Europa para a fabricação de medicamentos.

O Grupo Maringá, que atua nas áreas de energia, etanol e açúcar, assinou em 2022 um protocolo de investimento de R$ 140 milhões. Desde então, já ultrapassou R$ 200 milhões em investimentos. Dados da prefeitura, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), indicam que os investimentos privados geraram cerca de mil empregos diretos na cidade desde 2021, o maior índice da história local.

O prefeito Marcelo Palhares afirmou que os investimentos do Estado, aliados às políticas de incentivos, têm sido fundamentais para o desenvolvimento de Jacarezinho. “Através de programas como o de incentivo fiscal aos investimentos, os empresários estão entendendo as vantagens de se investir no Paraná e na nossa cidade. Com isso, a população que consegue o emprego, agradece”, declarou.

O governador Ratinho Junior destacou que Jacarezinho está passando por uma transformação em termos de infraestrutura urbana e melhoria na qualidade de vida da população, graças ao apoio constante do Governo do Estado. Entre as obras em andamento estão a pavimentação de bairros e a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que será referência para 22 municípios do Norte Pioneiro. Com um investimento de R$ 23 milhões, a estrutura terá capacidade para até 20 mil atendimentos por mês.

Outros investimentos incluem a Unidade de Saúde da Família do bairro Aeroporto, duas unidades do programa Meu Campinho, pavimentação de vias e a construção de uma Clínica de Fisioterapia e uma central de laboratórios na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).