Pré-candidato a prefeito de Tomazina, Cezar Bueno é o entrevistado da Folha nesta sexta-feira

A Folha Extra deu início à maior cobertura da política regional com o PodCast Eleições 2024. O programa, que é transmitido através das redes sociais entrevistando uma série de pré-candidatos de diferentes municípios da região, começa nesta sexta-feira (21) e o convidado é Cezar Bueno de Melo, que irá disputar o cargo de prefeito nas eleições deste ano.

O PodCast Eleições 2024 é uma iniciativa da Folha Extra para levar informação à população dos municípios da região, que poderá conhecer um pouco melhor os candidatos à prefeitura ou vereadores de sua cidade.

Nesta sexta-feira, a partir das 20h00, o apresentador Oliveira Junior recebe o vereador tomazinense e pré-candidato a prefeito pelo município, Cezar Bueno de Melo. Durante o bate-papo, ele vai falar sobre diversos assuntos relacionados ao município, além de explanar um pouco sobre sua trajetória na política, cotidiano, experiências pessoais, entre outros assuntos.

O PodCast Eleições 2024 é transmitido através das redes sociais da Folha Extra e os internautas podem participar enviando perguntas e sugestões. Para acompanhar o programa, basta seguir a página da Folha no facebook.com/folhaextra ou através do YouTube no canal Estúdio Folha Extra @folhaextra.

