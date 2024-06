Siqueira Campos abre PSS com salários acima dos R$3 mil

Na última segunda-feira (17), a prefeitura de Siqueira Campos publicou um edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS). Com poucas vagas disponíveis, a prefeitura oferta salários acima de R$3 mil.

De acordo com o edital n° 005/2024, as inscrições para participar do PSS estarão disponíveis entre os dias 17 e 24 de junho. Conforme as informações contidas no edital, as vagas em aberto situam-se nas áreas da educação e da saúde.

Com uma carga horária de 20h semanais, a prefeitura apresenta duas vagas para fonoaudiólogo, para atuar na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde. O salário ofertado para o preenchimento das vagas é de R$ 3.448,73.

Os interessados no preenchimento destas vagas devem apresentar alguns requisitos, que contabilizarão pontos conforme o nível apresentado. Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar entre um e cinco requisitos obrigatórios.

Entre os requisitos impostos pela prefeitura estão a graduação em Fonoaudiologia, que contabilizará 60 pontos, pós-graduação em Fonoaudiologia, que contabilizará 15 pontos, mestrado, que contabilizará 10 pontos, doutorado que contabilizará 10 pontos e tempo de serviço dos últimos cinco anos, onde cada ano contabilizará um ponto.

As funções adquiridas pelo cargo são o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino, aplicação de testes de linguagem, orientação às famílias e às escolas, elaboração de laudo fonoaudiólogo, elaboração de relatório de encaminhamento para intervenção, entre outras funções pertinentes ao cargo.

Para realizar a inscrição, os interessados devem ter acima de 18 anos de idade e apresentar alguns documentos de identificação, como nome completo, CPF, RG, data de nascimento, estado civil e outras documentações necessárias durante o ato de inscrição.

A inscrição para participar do PSS deve ser realizada através do link https://encurtador.com.br/vi60x, onde todas as informações devem ser preenchidas corretamente.

Para ter acesso total ao edital do PSS, basta acessar o link https://www.siqueiracampos.pr.gov.br/public/admin/globalarq/concurso/arquivo/6ac36530b2e4825a8056b5d652d28ebe.pdf.