Prefeitura de Jaguariaíva promove cirurgias oftalmológicas para população

TROCA DE TIROS Há 18 horas Em Jaguariaíva - PR Suspeitos trocam tiros com a PM em Arapoti um morre e outro é preso Situação foi registrada nesta terça-feira após os policiais flagrarem um caminhão transportando um trator furtado

MISS JAGUARIAÍVA Há 6 dias Em Jaguariaíva - PR Jaguariaíva dá inicio aos preparativos do Concurso Embaixadora do Turismo Jaguariaíva 2024 Evento está agendado para o dia 6 de julho e promete repetir o sucesso das edições anteriores