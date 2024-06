Perseguição termina em acidente de trânsito e morte no Norte Pioneiro

Um motociclista morreu após colidir a moto que ele conduzia contra um caminhão. A ocorrência foi registra na tarde da última sexta (14) no município de Siqueira Campos após a vítima empreender fuga de uma abordagem policial.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Militar, por volta das 16h00 os policiais realizavam um patrulhamento de rotina na região da Vila Isabel quando se depararam com uma motocicleta transitando na direção contrária, com barulho excessivo, sem os retrovisores e com a placa dobrada para dificultar a identificação da moto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, ao perceber a presença da viatura o motociclista empreendeu fuga em alta velocidade tendo início uma perseguição por várias ruas da cidade. Porém, durante a fuga o motociclista acabou colidindo contra um caminhão. Com a violência do impacto, o indivíduo que estava sem capacete ficou desacordado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o percurso.

Após identificar o motociclista, os policiais constataram que já haviam vários registros de empreender fuga de abordagens policiais, por conduzir veículo sem CNH, pelo envolvimento em outro acidente e uso de drogas.

Apesar da nota da PM, amigos da vítima que foram ouvidos pela Folha negaram os fatos e alegaram que o rapaz estava apenas testando uma moto na esquina da quadra onde ele trabalha.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.