Menino Siqueirense de apenas dois anos trava luta contra câncer raro, veja como ajudar

Um bebê de apenas dois anos de idade está travando uma luta contra o câncer. Bento Gonçalves de Gouveia é morador de Siqueira Campos e está realizando o tratamento contra a doença na cidade de Curitiba. A Folha conversou com Beatriz de Carvalho Gonçalves, mãe do menino, que falou um pouco sobre a história do menino e o tratamento.

Beatriz contou a reportagem que ela, o marido e o filho viviam uma vida normal em Siqueira Campos. “Nós tínhamos uma vida tranquila e comum. O Bento é uma criança calma que gosta de brincar, cantar e fazer as atividades de uma criança da idade dele”, contou.

A mãe conta que com o passar do tempo, o menino começou a se queixar de dores na boca e os pais notaram uma ferida na boca do menino. “Inicialmente nós achamos que poderia ser uma afta, aí buscamos tratamento junto a médicos e dentistas, mas ninguém descobria o que de fato. Ai com o passar do tempo, essa ferida foi crescendo e causando dores muitos intensas que ele chegava a ficar com batimentos cardíacos e saturação desestabilizados”, comentou Beatriz.

Os sintomas começaram no início de abril e, diante da dúvida sobre o que era esta ferida, foi realizada uma biópsia. “Depois de realizar a biopsia, o tumor ficou ainda mais agressivo e o Bento não conseguia fechar a boca. Ele não conseguia mais respirar direito, se alimentar e não conseguia falar. Isso acabou deixando ele bem agressivo e com picos extremos de dor, principalmente a noite”, disse.

Após realizar exames e ser confirmado que se tratava de um câncer raro, Bento foi encaminhado para o Hospital Erastinho, em Curitiba, para dar início ao tratamento. “Foi um choque muito grande para todos nós quando confirmaram que se tratava de um tumor raro chamado Desmoplásico. Essa aflição ainda aumentou quando os médicos informaram que, devido a se tratar de uma doença rara principalmente para idade dele, não há como prever a forma que será e quanto tempo irá durar o tratamento”, explicou Beatriz.

A situação do menino é de mexer com as emoções mesmo de quem não o conhece. Atualmente Bento está realizando sessões de quimioterapia e, por ser um bebê, acabou sofrendo parada cardíaca e chegou a ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Jesus o sustentou e tivemos a graça do Bento resistir a esse internamento. Nosso guerreiro segue forte lutando e está se recuperando”, disse a mãe do menino.

A mãe de Bento contou a reportagem que a família é reservada, mas ela decidiu falar sobre o assunto para conscientizar mais pessoas sobre a questão das doenças raras. “A gente vê em filmes, jornais, televisão, enfim, em vários lugares falando sobre doenças raras, mas nunca esperamos que isso vá acontecer na vida da gente ou com um familiar. Tínhamos uma vida comum e tranquila quando acabou acontecendo essa situação com o Bento. Agora é lutar pela cura dele e conscientizar as pessoas que estão passando por isso para que elas tenham uma luz para lidar com tudo isso”, desabafou.

Devido ao tratamento estar sendo realizado em Curitiba, os pais de Bento estão tendo custos elevados com deslocamentos e acompanhamento do menino que segue internado. Mobilizados com a situação, amigos da família estão realizando rifas e colhendo doações para ajudar a família de Bento a pagar esses gastos, pois o tratamento pode durar por um longo período.

Uma das ações é uma Rifa valendo um ensaio fotográfico. O valor de cada número é de R$ 10 e pode ser adquirido através do Pix 43999135211 em nome de Beatriz Carvalho Gonçalves. O comprovante de pagamento deve ser enviado para o Whatsapp 43996139691. O sorteio acontece no próximo sábado (15).