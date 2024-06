Programa Asfalto Novo Vida Nova contempla dois municípios do Norte Pioneiro

Em um movimento para melhorar a infraestrutura urbana de municípios de pequeno porte, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou na quarta-feira (12) um investimento significativo no programa "Asfalto Novo, Vida Nova". O anúncio foi feito durante uma reunião com prefeitos no Palácio Iguaçu, onde o governador detalhou o aporte de R$ 55,5 milhões destinados a pavimentação e instalação de iluminação pública de LED em 10 municípios do estado.

Os recursos, provenientes da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) em colaboração com a Assembleia Legislativa do Paraná, serão direcionados para Antônio Olinto, Goioxim, Luiziana, Porto Rico, Icaraíma, Figueira, Itambaracá, Santa Cecília do Pavão, Pérola e Entre Rios do Oeste. Do total investido, R$ 45,1 milhões são de origem estadual e R$ 10,4 milhões representam contrapartidas dos municípios beneficiados.

O programa "Asfalto Novo, Vida Nova", lançado há um ano, visa asfaltar 100% da malha urbana e implementar iluminação LED nas pequenas cidades paranaenses. Até agora, o programa já direcionou R$ 818 milhões para 224 projetos de pavimentação, abrangendo obras concluídas, em andamento, em fase de licitação, homologadas e em análise. Além disso, 159 cidades estão em processo de substituição das luminárias tradicionais por LED, com um investimento adicional de R$ 85 milhões.

Em Figueira, serão investidos R$ 6,5 milhões em pavimentação, com R$ 5 milhões vindos do governo estadual e R$ 1,5 milhão de contrapartida municipal. Adicionalmente, R$ 1,4 milhão será aplicado em iluminação pública, com R$ 1,3 milhão fornecidos pelo estado. O prefeito de Figueira, José Carlos Contiero, destacou a transformação que esses investimentos trarão para bairros como Vila Marli, Jardim Santa Bárbara, Santa Felicidade, Aurora e Jardim Primavera.

A secretária das Cidades, Camila Mileke Scucato, enfatizou que o programa abrange uma série de melhorias urbanas, incluindo drenagem, calçamento, acessibilidade e compensação ambiental, com o plantio de árvores nativas fornecidas pelo Instituto Água e Terra (IAT).

O governador Ratinho Junior sublinhou que o objetivo é pavimentar 100% das ruas em mais de 220 cidades do Paraná, proporcionando não apenas melhorias na infraestrutura, mas também segurança e economia de energia através da iluminação LED.