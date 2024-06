Governo libera R$ 1,3 milhão para construção de creche em Arapoti

A população do município de Arapoti, nos Campos Gerais, tem mais um importante investimento para comemorar. Nesta segunda-feira (10), foi confirmado um recurso milionário para construção de mais uma creche no município.

A confirmação aconteceu durante o lançamento do programa Infância Feliz, do governo do estado, que prevê a construção de 300 novas creches em diferentes regiões do Paraná. O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas, o governador do estado, Ratinho Junior.

“Seguimos investindo em diferentes áreas que tornam o Paraná pioneiro e referência em todo o Brasil, não seria diferente com a área da Educação. Estamos lançando o maio programa de construção de creches de todo o país que irá trazer mais qualidade e conforto para os alunos além de segurança para os pais que poderão realizar suas atividades sabendo que seus filhos estão bem cuidados”, destacou o governador Ratinho Junior.

Representando o prefeito Irani Barros, o vice-prefeito Jan Roelof Pot, esteve presente no evento para assinatura das liberações dos recursos. Potinho, como é popularmente conhecido no município, agradeceu o apoio do deputado estadual Moacir Fedel que realizou a indicação do município para participar do programa.

“Trazer investimentos para Arapoti é sempre uma satisfação e um compromisso da nossa gestão, mas quando se trata de recursos para a educação isso é algo ainda mais especial, pois é uma área importante para o desenvolvimento do nosso município. Com a nova creche, os alunos terão mais um ambiente para um aprendizado de qualidade, além dos pais que irão poder trabalhar e realizar suas tarefas diárias sabendo que seus filhos estão em um local seguro”, comentou o vice-prefeito.

Nas próximas semanas, a prefeitura deve dar andamento ao projeto informando o cronograma das obras e demais informações sobre a construção da nova creche.