Polícia prende suspeito de tentar matar homem em Jaguariaíva

A equipe da Polícia Civil de Jaguariaíva prendeu nesta segunda-feira (10) um jovem apontado como autor de uma tentativa de homicídio registrada no município.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PC, o crime aconteceu no dia 17 de maio quando o suspeito, um indivíduo de 24 anos de idade, tentou matar um homem de 33 anos a tiros. A vítima foi atingida por um disparo sendo socorrida e levada ao hospital para receber atendimento médico.

Durante as investigações, os investigadores conseguiram levantar a identidade do suspeito autor dos disparos. Com isso, foi pedido um mandado de prisão preventiva contra o indivíduo o qual foi expedido pela Justiça e cumprido pelos policiais.

Após ser preso, o suspeito foi encaminhado a cadeia pública local onde permanece a disposição da Justiça.