Homem é encontrado morto com marcas de faca pelo corpo

Um homem foi encontrado morto com ferimentos pelo corpo no fim da manhã da última sexta-feira (07) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 12h00 os policiais foram acionados pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver no bairro Jardim Cristo Rei. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, em contato com a equipe do SAMU os policiais foram informados que a vítima já estava em óbito e apresentava ferimentos pelo corpo aparentemente causados por golpes de faca.

Após isolar o local do crime, os policiais deram início as diligências sendo constatado através de imagens de câmeras de vigilância que dois homens e uma mulher seriam os suspeitos de autoria do crime, porém, não foram encontrados.

Frente aos fatos, o caso foi repassado a equipe da Polícia Civil para ser investigado e o corpo da vítima encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).