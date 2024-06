Ratinho Junior anuncia recursos para construção de Sala Multisensorial no Norte Pioneiro

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou um pacote de investimentos de R$ 13,8 milhões destinados a projetos de inovação em vários municípios do estado. Coordenadas pela Secretaria de Estado da Inovação, Modernização e Transformação Digital (Sei), as iniciativas visam modernizar e transformar digitalmente as cidades contempladas.

Entre os projetos destacados, está a criação de bancos de dados digitais que facilitarão a conexão entre prefeituras e investidores. Além disso, serão implementados espaços de coworking abertos à comunidade local, e adquiridos equipamentos de acessibilidade para deficientes visuais. Outro foco importante é a instalação de salas multissensoriais para crianças e adolescentes dentro do espectro autista.

A cidade de Bandeirantes está entre as beneficiadas, através da Associação de Atendimento e Apoio à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista do Norte do Paraná, Anjo Azul. As novas salas multissensoriais serão equipadas com tecnologia que permite controlar os estímulos sensoriais, incluindo iluminação suave, cores, texturas diversas e sons calmantes. Esses espaços serão dedicados ao atendimento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista ou outros transtornos neurológicos.

Outros nove municípios também foram contemplados com as salas multissensoriais: Cândido de Abreu, Cianorte, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Irati, Ivaiporã, Londrina, Palmeira e Ponta Grossa. Cada uma dessas localidades receberá investimentos para equipar os espaços com software e dispositivos integrados, que ajudarão na terapia dos pacientes.

Segundo Sandra Alves, presidente da Anjo Azul, a nova sala multissensorial atenderá exclusivamente os associados da organização, que atualmente oferece serviços mediante convênios. "Agora o Anjo Azul atende os associados e novos associados somente através de convênios", afirmou Sandra.

Os projetos visam não apenas melhorar a qualidade de vida das populações atendidas, mas também fomentar a inovação e a inclusão digital nos municípios paranaenses, promovendo um desenvolvimento mais integrado e sustentável.