Jovem que foi atacada com soda em Jacarezinho recebe alta

Uma jovem de 22 anos que estava internada após sofrer um ataque com soda caústica recebeu alta neste domingo (09) após passar quase 20 dias internada. O crime aconteceu no dia 22 de maio no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com a atualização do quadro clínico da paciente, Isabelly Ferreira, que estava internada no Hospital Universitário de Londrina, recebeu alta médica após passar 18 dias internada. Devido à gravidade do seu quadro clínico, a paciente chegou a ficar na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) com ferimentos no rosto, peito e boca..

Conforme as investigações, no dia do crime Isabelly saía da academia quando foi surpreendida por uma pessoa que jogou um líquido em seu rosto causando sérias queimaduras. Ao analisar as imagens de câmeras de vigilância próximas ao local do ataque, os policiais identificaram uma suspeita que estava disfarçada utilizando uma peruca loira. Dois dias após o crime, a suspeita entrou em contato com a PM dizendo que estava sendo perseguida, mas acabou confessando ser a autora do ataque.

Em depoimento a Polícia Civil, a suspeita confessou o crime dizendo que é atual namorada do ex-namorado de Isabelly e que a motivação do ataque seria ciúmes. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná que denunciou a suspeita pelo crime de homicídio tentado qualificado por motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio. Além disso, o Ministério Público fixou uma quantia em dinheiro a ser paga como indenização pelos danos causados a vítima.

A mulher responsável pelo ataque permanece presa a disposição da Justiça.