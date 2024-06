Acidente mata motociclista em Jaguariaíva

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde do domingo (09) tirou a vida de um jovem de 22 anos em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu no fim da tarde por volta das 18h00 na Rua Marechal Deodoro da Fonseca no bairro Lagoão. O acidente envolveu duas motos e, conforme relatos de testemunhas, a primeira motocicleta fez uma conversão a esquerda e Lucas Godoy, que seguia logo atrás, não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, Lucas acabou perdendo o controle da direção e atingiu um poste. Com a violência do impacto, o jovem morreu na hora. Uma jovem de 20 anos que estava na garupa ficou ferida sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Carolina Lupion. Já o corpo de Lucas foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

As equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.