Turismo e Cafés do Norte Pioneiro são destaques em feira realizada no Chile

Recentemente, o consultor de novos negócios Welington Bergamaschi se reuniu com o embaixador do Brasil no Chile, Paulo Roberto Soares Pacheco, na embaixada brasileira em Santiago. O objetivo principal foi discutir formas de fortalecer o turismo brasileiro, com ênfase no Norte Pioneiro do Paraná, além de promover os renomados cafés especiais da região.

Durante a reunião, Bergamaschi e o embaixador exploraram estratégias para destacar o Brasil como um destino turístico privilegiado no Chile. O Norte Pioneiro do Paraná, conhecido por suas paisagens e cultura ricas, foi um dos focos principais. A região combina natureza exuberante com um patrimônio histórico significativo, apresentando grande potencial para atrair turistas chilenos em busca de novas experiências.

"O Norte Pioneiro do Paraná é uma joia ainda pouco explorada no turismo internacional. Nossa intenção é mostrar aos chilenos todas as belezas e possibilidades que a região oferece, desde o ecoturismo até a imersão cultural", afirmou Bergamaschi.

Outro tópico relevante abordado na reunião foi a participação dos cafés especiais do Norte Pioneiro do Paraná na Expo Café Chile 2024. Convidados pelo Itamaraty, os produtores da região terão a oportunidade de exibir seus produtos, reconhecidos mundialmente por seus sabores únicos e técnicas de produção sustentáveis.

"O convite do Itamaraty para participarmos da Expo Café Chile 2024 é um reconhecimento da qualidade e do potencial dos nossos cafés especiais. Estamos ansiosos para mostrar aos chilenos e ao mundo todo o trabalho e dedicação que envolvem a produção dos nossos grãos", comentou Bergamaschi.

A visita de Bergamaschi ao embaixador Paulo Roberto também serviu para estreitar os laços entre Brasil e Chile, fomentando uma cooperação mais estreita entre os dois países. A promoção do turismo e dos produtos brasileiros no exterior não apenas impulsiona a economia local, mas também fortalece a imagem do Brasil como um destino de excelência.

"A colaboração entre nossas nações é fundamental para o crescimento mútuo. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que promovam o intercâmbio cultural e econômico, beneficiando tanto brasileiros quanto chilenos", declarou o embaixador Paulo Roberto.

Com grandes expectativas para a Expo Café Chile 2024, os produtores de café do Norte Pioneiro do Paraná se preparam para representar o Brasil. O evento promete ser uma vitrine internacional para os produtos da região, destacando sua qualidade e sustentabilidade.

O Norte Pioneiro do Paraná também é um exemplo de empoderamento feminino no campo. As mulheres do bairro Matão, em Tomazina, e do bairro Lavrinha, em Pinhalão, têm se destacado na produção de cafés com identificação geográfica, conquistando reconhecimento nacional e internacional.

"A identificação geográfica é um marco para nós, pois garante que nosso café é reconhecido pela sua origem e qualidade. É um orgulho saber que o trabalho das mulheres do Matão e da Lavrinha está sendo valorizado e que nossos produtos estão ganhando espaço no mercado internacional", disse Nira Souza, produtora de Tomazina.

Jonas Aparecido da Silva, proprietário e produtor dos cafés Ouro do Norte de Pinhalão, destacou a importância das parcerias com a Associação dos Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP) e o SEBRAE de Jacarezinho, que têm desempenhado um papel crucial nesse processo. A região conquistou a Indicação Geográfica (IG), certificando que possui um terroir único.

Em Santo Antônio da Platina, o grupo Dois Irmãos de Torrefação de Cafés, do proprietário Silvio Alves, está se preparando para participar da Expo Café Chile 2024. "Participar da Expo Café Chile 2024 é uma grande oportunidade para mostrarmos a qualidade dos nossos cafés. Estamos orgulhosos do que construímos até aqui e ansiosos para compartilhar nossa paixão pelo café com o mundo", comentou Alves.

Além do café, o Norte Pioneiro do Paraná possui diversas atrações turísticas, como a Rota do Rosário, Angra Doce e a Rota do Café, que oferecem experiências únicas combinando turismo religioso, ecoturismo e a tradição cafeeira da região.