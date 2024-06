Jaguariaíva celebra Semana do Meio Ambiente com ações de conscientização e incentivo

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente (SETMA), promoveu uma série de atividades voltadas à preservação ambiental e à conscientização da população. As ações iniciaram-se na terça-feira e se estenderão até o sábado, envolvendo diferentes locais e parcerias.

Na quarta-feira (5), as equipes da SETMA, em colaboração com o banco Sicredi e a empresa Daniel Materiais de Construção, realizaram o plantio de diversas mudas de árvores nativas no Parque Linear Leonardo von Linsingen. Entre as espécies plantadas estão manacá da serra, aroeira e pata-de-vaca, que contribuirão para o aumento da biodiversidade local e a melhoria da qualidade do ar.

As atividades começaram na terça-feira, com uma palestra de educação ambiental na Escola Especial São Judas Tadeu. A palestra foi seguida de atividades lúdicas para crianças no Parque Dr. Ruy Cunha, onde elas tiveram a oportunidade de aprender sobre a importância da preservação ambiental de forma interativa e divertida. Ainda na terça-feira, mais crianças participaram de visitas educativas no Parque Dr. Ruy Cunha, reforçando a mensagem de conscientização ambiental.

Na sexta-feira, dia 7, a programação prevê a distribuição de mudas de árvores na Estação Cidadã durante a manhã. A ação busca incentivar a população a plantar árvores em suas residências, contribuindo para o aumento das áreas verdes na cidade e a promoção de um ambiente mais saudável.

O ponto alto da Semana do Meio Ambiente será no sábado, dia 8, com a entrega oficial da obra de revitalização do Parque Linear Leonardo von Linsingen. A cerimônia está marcada para as 14h e marca a conclusão das melhorias no parque, proporcionando à população um espaço renovado para lazer, convivência e contato direto com a natureza. O parque revitalizado contará com novas áreas de caminhada, espaços para descanso e a integração de elementos naturais que visam tornar o ambiente mais agradável e acessível para todos.

As ações realizadas pela SETMA, em parceria com empresas e instituições locais, refletem um esforço conjunto para promover a sustentabilidade e a educação ambiental. A Semana do Meio Ambiente busca engajar a comunidade em práticas sustentáveis e fomentar a preservação dos recursos naturais, essencial para o bem-estar das gerações futuras.