Colégio de Wenceslau Braz realiza tradicional Festa Junina na sexta-feira

Afim de reviver as tradições antigas, o Colégio Estadual Doutor Sebastião Paraná (CESP), de Wenceslau Braz, realizará mais uma edição do Arraiá do CESP, que contará com diversas atrações típicas da Festa Junina e show ao vivo com uma banda reconhecida nacionalmente.

A Festa Junina é uma das principais tradições comemorativas brasileiras, realizada em diversas cidades por diversas instituições, públicas ou privadas. Neste ano, o Colégio Estadual Doutro Sebastião Paraná, realizará a terceira edição deste projeto, que teve início no ano de 2022 e tornou-se uma tradição no município.

O evento será realizado na próxima sexta-feira (07), em frente ao colégio. A festança terá início a partir das 19h00, aberta para todo o público em prol de instituições e entidades públicas da cidade.

Diversas barracas com comidas típicas da Festa Junina estarão espalhadas pelo local do evento, tendo como alimentos cachorro-quente, crepe, pastel, quentão, churros, espetinho de chocolate e espetinho de carne, pamonha, bolos e doces, bebidas em geral, entre outros alimentos típicos da festa. Além das barracas disponíveis para o público, o colégio ofertará um local gratuito para que as pessoas tirem fotos.

Segundo a organização do evento, estarão disponíveis diversas atrações durante a festa, como show musical, locução durante todo o evento, brinquedos para as crianças, barracas de pescaria e correio elegante e uma competição entre quadrilhas.

Uma das principais atrações da festa será a competição entre quadrilhas, onde os alunos do colégio, separados pelos turnos da manhã e noite, disputarão o prêmio de quadrilha mais animada da noite.

Indiferentemente da quantidade de alunos em ambas as quadrilhas, a animação das danças e músicas será o fator principal para a escolha de melhor quadrilha. A equipe que vencer a competição receberá um troféu disponibilizado pela instituição.

Após o término da competição, o último evento da noite será realizado. A banda do cantor Matheus Xavier estará no evento, realizando um show gratuito para todo o público presente durante a festa.

O evento será realizado de forma beneficente, portanto, as barracas serão disponibilizadas apenas para microempreendedores, já confirmados, e instituições e entidades públicas do município.

A Folha conversou com uma das organizadoras do evento, a secretária da instituição, Andréia Reis. Segundo ela, a idealização do projeto surgiu da atual diretora do colégio, Luciane Aparecida Silva da Rosa. “A primeira edição do Arraiá do CESP foi realizada em 2022. A ideia de realizar um evento aberto ao público surgiu pela diretora, que pensava em reviver as tradições que se mostraram perdidas após a pandemia”, comenta Andréia.

“Após a primeira edição, percebemos que algumas coisas poderiam ser incluídas na próxima e outras retiradas. Assim fizemos, em 2023 a festa foi um sucesso. Portanto, repetimos a ideia de avaliar o que poderia e não ser acrescentado este ano e tentaremos sempre fazer uma festa melhor do que a outra”, enfatiza a secretária.

Andréia também comenta sobre como o evento vem se tornando uma tradição no município. “No início, nós corríamos atrás de patrocínio para ajudar na festa, pois á algo muito grande para a escola fazer sozinha. Após a segunda edição, a festa ficou marcada pela população, tanto que antes que avisássemos sobre a edição deste ano, as pessoas nos procuraram para patrocinar o evento”, ressalta Andréia.

A secretária também falou sobre a importância deste evento para dar continuidade nas tradições antigas. “O evento é algo maravilhoso, pois além do resgate da cultura tradicional nas festas juninas, por ser na rua, faz a integração entre a comunidade, escolas e instituições do município, reunindo todos em um clima festivo de muita alegria”, acrescenta.

