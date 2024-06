Cresol antecipa recursos e projeta Plano Safra 24/25 como maior da história

Em intensa preparação para o novo ciclo agrícola, que inicia em julho, a Cresol já oferece aos associados a antecipação do crédito rural do Plano Safra 24/25. Essa modalidade apoia o desenvolvimento dos cooperados e fortalece o setor agropecuário, oferecendo recursos para custeio e investimentos. No ciclo 23/24, a instituição financeira cooperativa repassou mais de R$ 11 bilhões. Para a próxima safra, a expectativa é chegar aos R$ 15 bilhões, projetando o maior Plano Safra da história.

A antecipação do crédito, trabalhada antes do lançamento oficial do Plano Safra — que deve acontecer no final de junho —, proporciona vantagens financeiras aos produtores rurais, permitindo a aquisição de insumos, como sementes e fertilizantes, e até mesmo animais a preços mais competitivos. Além disso, oferece mais tempo para o planejamento da produção, possibilitando a modernização do campo, com a aquisição de maquinários e ferramentas.

Essencial para o agronegócio

Em sinergia com a antecipação dos recursos, a cooperativa divulga um novo material publicitário, destacando seu compromisso contínuo com o agronegócio e o fortalecimento da agricultura familiar. A nova ação mantém a identidade e o conceito da campanha nacional “Cresol – Completa para quem coopera, essencial para o agronegócio”. O filme mostra o momento do agricultor “preparar o terreno”, fazendo referência ao planejamento necessário para uma produção bem-sucedida.

Desde sua origem, em 1995, a Cresol é parceira do produtor rural, oferecendo suporte financeiro e operacional que permite o desenvolvimento de suas atividades de forma sustentável.

Em 2023, o Sistema Cresol foi novamente o agente com o maior número de operações no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com 99.643 contratos aprovados — 18% a mais que em 2022. Os repasses em diferentes linhas de crédito somaram mais de R$ 5,4 bilhões.

Entre os programas de destaque está o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que destinou R$ 4.841.425.842,07 em 72.258 operações, com um valor médio de R$ 67.001,93 por operação. O Pronaf visa fomentar a agricultura familiar e o desenvolvimento rural sustentável para agricultores com renda bruta anual de até R$ 500 mil. A Cresol é reconhecida como uma referência nas operações do programa e no incentivo ao pequeno agricultor, à geração de renda e à valorização do campo.

O vice-presidente da Cresol, Adriano Michelon, comenta que os resultados de 2023 foram extremamente satisfatórios e a Cresol dá continuidade à parceria com o agro. “Com o lançamento da campanha do Plano Safra 24/25, renovamos nosso compromisso de oferecer suporte financeiro e operacional aos nossos cooperados, atentos às necessidades do campo e acompanhando os produtores em todos os momentos”, comentou.

Sobre a Cresol

Com 28 anos de história, mais de 900 mil cooperados e 871 agências de relacionamento em 19 Estados, a Cresol é uma das principais instituições financeiras cooperativas do País. Com foco no atendimento personalizado, a Cresol fornece soluções financeiras para pessoas físicas, empresas e empreendimentos rurais.