Jaguariaíva realiza projetos que auxiliam na recuperação e acolhimento de pacientes

A prefeitura municipal de Jaguariaíva, por meio da secretaria municipal de Saúde (SEMUS), está realizando projetos sociais junto aos pacientes e equipes do Hospital Carolina Lupion.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, a ação tem como objetivo colaborar com o processo de acolhimento e recuperação dos pacientes, além de alegrar e promover a humanização dos acompanhantes das pessoas que estão internadas e também das equipes que atuam no hospital.

Um dos projetos que vem sendo realizados é o chamado “Doutores da Alegria” que é desenvolvido por membros da Igreja Assembleia de Deus. A ação conta com voluntários fantasiados que contam histórias e fazem a alegria dos pacientes, principalmente das crianças.

Outra iniciativa que é realizada mensalmente no hospital é o Projeto de Oração e Canto realizado pela Igreja Evangelho Puro. Nesse caso, as ações são realizadas no saguão do hospital proporcionando conforto e apoio espiritual aos pacientes interessados.

Já membros da Igreja Congregação Cristã do Brasil promovem o projeto de Musicoterapia, uma iniciativa que tem como objetivo proporcionar um processo terapêutico junto aos pacientes contribuindo com sua saúde mental e física.

Vale lembrar que todas as ações desenvolvidas no hospital contam com a parceria e acompanhamento do setor de Serviço Social da instituição.