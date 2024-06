Levantamento aponta que quase 90% das escolas não aderiram à greve dos professores

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Educação na manhã desta segunda-feira (3) revelou que 87% das mais de 2 mil escolas da rede estadual do Paraná estão funcionando normalmente, sem adesão dos professores à greve convocada pelo sindicato da categoria. Além disso, todas as escolas, 100% da rede, estão com alguma aula em andamento, resultado de um trabalho preventivo de uso de tecnologia e substituição de professores.

A greve, motivada pelo programa Parceiro da Escola, foi suspensa pelo Tribunal de Justiça durante o feriado de Corpus Christi, com a decisão prevendo uma multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

A votação do projeto Parceiro da Escola no plenário da Assembleia Legislativa está prevista para acontecer nesta segunda-feira (3). O programa tem como objetivo otimizar a gestão administrativa e de infraestrutura das escolas, mediante uma parceria com empresas especializadas em gestão educacional. Essas empresas serão responsáveis pelo gerenciamento administrativo das escolas selecionadas na rede e pela gestão de terceirizados, incluindo serviços de limpeza e segurança.

O programa visa permitir que diretores e gestores concentrem esforços na melhoria da qualidade educacional, dedicando-se ao desenvolvimento de metodologias pedagógicas, treinamento de professores e acompanhamento do progresso dos alunos. Os diretores, professores e funcionários efetivos já lotados nas escolas serão mantidos, e as demais vagas serão preenchidas pela empresa parceira, com a obrigatoriedade de equivalência dos salários praticados pelo Estado do Paraná. A gestão pedagógica permanecerá sob a responsabilidade do diretor concursado.

O Parceiro da Escola será implementado mediante consulta pública junto à comunidade escolar, seguindo um modelo similar ao das consultas das escolas cívico-militares, dentro de um processo democrático. A proposta é que a consulta ocorra em 200 escolas de cerca de 110 cidades, onde foram identificados pontos passíveis de aprimoramento pedagógico, com uma projeção de diminuição da evasão escolar – o número corresponde a cerca de 10% da rede.

O programa não afetará escolas indígenas, aquelas em comunidades quilombolas e em ilhas, nem as escolas cívico-militares.

A Secretaria de Estado da Educação continua monitorando a situação das escolas e assegura que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir a continuidade das aulas e a qualidade do ensino, mesmo durante o período de greve dos professores.

GovPr