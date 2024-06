Jovem é encontrado morto com as mãos amarradas em Siqueira Campos

A equipe da Polícia Civil está investigando o caso de um jovem que estava desaparecido e foi encontrado morto na tarde deste domingo (02) no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a vítima foi identificada como Juan Vitor dos Santos, de 21 anos. O rapaz estava desaparecido desde o último sábado (25) quando não foi mais visto nem deu notícias para familiares e amigos.

Na tarde deste domingo, moradores do bairro Vila Nova encontraram um corpo humano que estava boiando nas águas do Ribeirão da Fartura, um riacho que atravessa Siqueira Campos. O corpo masculino estava de barriga para baixo e com as mãos amarradas.

Diante da situação, foram acionadas as equipes policiais para dar atendimento a ocorrência. O local foi isolado sendo acionada a equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho para recolher o corpo da vítima sendo mais tarde confirmado pela Polícia Civil se tratar de Juan.

As equipes da PC estão realizando diligências em busca de reunir informações e esclarecer a morte do rapaz. O caso segue sendo investigado.