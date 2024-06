Jaguariaíva participa do Dia do Desafio 2024 com diversas atividades físicas

Na próxima quarta-feira, 29 de maio, Jaguariaíva se unirá a milhões de pessoas ao redor do mundo na celebração da 30ª edição do Dia do Desafio. A iniciativa, coordenada no Brasil pelo Serviço Social do Comércio (SESC), visa promover a prática regular de atividades físicas, incentivando a adoção de um estilo de vida mais saudável. O evento acontece sempre na última quarta-feira de maio, e convida a população a se exercitar por pelo menos 15 minutos ao dia.

A Administração Municipal de Jaguariaíva, através do Departamento de Esportes e Recreação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), organizou uma programação variada para marcar a data. As atividades começarão pela manhã, às 8h30, na Praça Getúlio Vargas, com uma sessão de alongamento aberta à comunidade. Este evento inicial pretende reunir moradores de todas as idades, incentivando a prática de exercícios de forma acessível e inclusiva.

Além da sessão de alongamento, outras atividades físicas estão programadas para acontecer em diferentes pontos da cidade ao longo do dia. Haverá aulas de dança, caminhadas e jogos, abrangendo diversos gostos e preferências. A programação se estende às escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e departamentos municipais, envolvendo crianças, jovens e adultos na mobilização.

A participação no Dia do Desafio não se limita aos eventos organizados pela prefeitura. Empresas, grupos e entidades são encorajados a promover suas próprias atividades físicas e registrar a participação no site oficial do SESC Paraná, www.sescpr.com.br/ddd. Esta ação visa contabilizar o envolvimento da comunidade e destacar a importância da atividade física regular.

O Dia do Desafio é um evento mundial que começou em 1983 e tem como objetivo combater o sedentarismo, estimulando as pessoas a movimentarem-se. No Brasil, a iniciativa é liderada pelo SESC desde 1995, e cada ano reúne milhares de participantes em diferentes cidades. Jaguariaíva tem sido uma das cidades participantes ativas, promovendo diversas atividades ao longo dos anos para engajar a população local.

Com uma programação abrangente e acessível, o Dia do Desafio em Jaguariaíva promete ser um dia de movimento e bem-estar para todos os moradores. As atividades são gratuitas e abertas ao público, incentivando a comunidade a adotar hábitos mais saudáveis e participar desta mobilização global.