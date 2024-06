Governo do Paraná já entregou mais de 500 obras e segue investindo na área da Saúde

Na região do Norte Pioneiro Governo já investiu em renovação de frota do SAMU, encaminhando veículos as prefeituras e também com a construção do AME em JacarezinhoFoto: Reprodução/Internet.

O Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atingiu um marco significativo ao concluir 503 obras em estruturas de saúde, abrangendo 228 municípios. Desde 2019, essas obras foram finalizadas oficialmente, com emissão de relatório de vistoria e pagamento integral, totalizando um investimento de R$ 383.585.912,47 provenientes do Tesouro do Estado. As intervenções incluíram 265 reformas, 111 novas construções, 86 ampliações e 41 reformas e ampliações, distribuídas pelas 22 Regionais de Saúde do Paraná.

Entre as 503 obras entregues, destacam-se 418 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 31 hospitais municipais, 24 hospitais filantrópicos, 11 unidades de Pronto Atendimento Municipal (PAM), sete Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), três bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dois hospitais próprios, alas médicas vinculadas às universidades, um Ambulatório Médico de Especialidades (AME), um Centro de Zoonoses, o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos (CPPI), o Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) e uma Regional de Saúde.

O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou a importância dessas obras para atender às necessidades dos cidadãos paranaenses. Ele mencionou que a Secretaria da Saúde tem atualmente mais de mil obras em andamento e planeja continuar trabalhando para entregar mais unidades nos próximos anos, incluindo Ambulatórios Médicos de Especialidades, Unidades Mistas para pequenos municípios, maternidades e novos hospitais em regiões estratégicas.

Das 503 obras entregues, 256 foram contratos formalizados entre 2012 e 2018 que estavam em tramitação, execução ou paralisados. Exemplos notáveis incluem o Hospital Erastinho em Curitiba, idealizado pelo Hospital Erasto Gaertner e inaugurado em 2020 como o primeiro hospital oncopediátrico do Sul do País, com um investimento de R$ 12 milhões para a construção e R$ 8,1 milhões para equipamentos e mobiliários. A UBS da Ilha do Mel, no Litoral do Estado, formalizada em 2014 e concluída em 2020, recebeu um repasse de R$ 600 mil da Sesa. Outra obra importante foi a UBS tipo III em Ponta Grossa, formalizada em 2017 e concluída em 2021, com um investimento de R$ 750 mil.

Entre as obras entregues, nove são de projetos de UBS de 2012, sendo oito construções e uma reforma e ampliação; 11 obras de 2013, sendo 10 construções de novas UBS e uma ampliação de hospital; 12 obras de 2014, incluindo construções, reformas e ampliações em UBS, hospitais e o Centro de Zoonoses; nove obras em UBS de 2015, sendo oito construções e uma reforma; três construções de UBS de 2016; 44 obras de 2017, entre construções, reformas e ampliações em UBS, hospitais e Pronto Atendimento Municipal; e 168 obras de 2018, incluindo construções, reformas e ampliações em UBS, hospitais, PAM, AME e base do Samu.

No Sudoeste do Estado, destacam-se reformas como a da UBS de Bom Jesus do Sul, a primeira a receber instalação de energia solar com recursos da Sesa, com um aporte de R$ 150 mil. A reforma do Hospital Pró-Vida de Dois Vizinhos, com um repasse de R$ 575,7 mil, também incluiu a instalação de energia solar. Guaíra, Marechal Cândido Rondon e Palotina concluíram a construção de três novas UBS cada, com um investimento total de R$ 5,7 milhões.

Durante esse período, outras obras significativas incluíram a reforma do Hospital Municipal São José de Boa Vista da Aparecida, contratada em 2019 com recursos de mais de R$ 1 milhão, a ala materno-infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), concluída em 2022, com um investimento total de R$ 29 milhões, incluindo equipamentos, e as primeiras bases do Samu em Rio Negro, Vera Cruz do Oeste e Londrina, com um investimento de mais de R$ 5 milhões.

Outras intervenções notáveis incluíram a UBS tipo I de Alto Paraná, retomada em julho de 2021 e finalizada em nove meses com um investimento de R$ 600 mil, e a reforma e ampliação da primeira etapa do Câncer Center de Guarapuava, com um investimento de R$ 7,4 milhões e R$ 959 mil, já tendo a primeira etapa entregue e a segunda etapa quase concluída, com um investimento adicional de R$ 46,9 milhões.

A Sesa também viabilizou a ampliação da Santa Casa de Maringá em 2020, com um investimento de R$ 3,2 milhões, a ampliação do Hospital do Norte Paranaense (Honpar) com a construção do novo pronto-socorro em 2019, com um investimento de R$ 18,3 milhões, e a reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti, formalizada em 2022 e entregue em abril deste ano, com um repasse de R$ 4 milhões do Estado.

Foram entregues ainda os hospitais regionais de Guarapuava, Toledo, Telêmaco Borba e Ivaiporã, e o hospital municipal de Cafelândia. O Governo do Paraná também contratou e investiu em onze novos hospitais, que estão em construção ou em expansão, com um investimento total de mais de R$ 260 milhões. Essas unidades estão localizadas em Guaratuba, São José dos Pinhais, Curitiba, Colombo, Rio Branco do Sul, Guarapuava, São Mateus do Sul, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, Ubiratã e Cianorte.

A unidade que está recebendo o maior aporte é o Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com um investimento estadual de R$ 60 milhões. O local modernizará a estrutura atual do hospital, construída na década de 1940, para atender ao crescimento no número de atendimentos. Em Curitiba, o Estado participa do investimento de R$ 70 milhões na nova unidade do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do país, com previsão de conclusão até 2026.

Outros investimentos incluem o Hospital e Maternidade Doutor Paulo Fortes, em São Mateus do Sul, com 72% da obra concluída, e o Hospital Municipal Irmã Benigna em Cianorte, com um investimento de R$ 30 milhões. O Hospital Municipal de Ubiratã, na região Centro-Oeste, terá 75 leitos e está recebendo um investimento de R$ 15 milhões do governo estadual.

