Mulher morre após ser atropelada por dois veículos na PR-092

Um acidente de trânsito do tipo atropelamento tirou a vida de uma mulher na noite da última quinta-feira (23). A situação foi registrada na rodovia PR092 no trecho que passa por Arapoti.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 quando uma mulher de 34 anos tentou atravessar a rodovia nas proximidades do Auto Posto Hulk e acabou sendo atropelada por um Fiat Pálio e um VW Saveiro.

Ainda conforme as informações, a vítima chegou a ser socorrida e foi encaminhada pela equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital 18 de Dezembro em Arapoti, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.

O caso foi repassado a equipe da Polícia Civil e as causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

A vítima foi identificada como Luzia dos Santos Carneiro. O sepultamento do corpo da vítima aconteceu no último sábado (25) no cemitério municipal de Arapoti.