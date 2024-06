Acidente entre dois carros deixa motorista ferido em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida na noite deste domingo (26) na rodovia PR-422 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 na altura do km 25 da rodovia no trecho que liga os municípios de Wenceslau Braz a Santana do Itararé e envolveu um automóvel VW Gol e um GM Corsa.

Conforme os dados colhidos pelos policiais, o Gol transitava no sentido Wenceslau Braz a Santana do Itararé quando, em uma curva fechada, acabou se envolvendo em uma colisão frontal com o Celta que transitava no sentido contrário. Com o impacto, o motorista do Gol teve ferimentos leves.

Ainda conforme as informações, o motorista do Gol não é habilitado e o teste do etilômetro resultou em 0,32 mg/l de álcool no sangue, sendo o homem autuado. Já o teste do condutor do Celta resultou em negativo. O Celta ainda apresentava pendências administrativas as quais foram quitadas para liberação do veículo no local.

Frente aos fatos, a PRE tomou as providências cabíveis ao caso.