Trabalhador chega em casa e encontra homem morto na porta da cozinha

Um trabalhador levou um susto ao chegar em sua casa e encontrar um homem morto em seu quintal. A situação foi registrada na manhã do último sábado (25) no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volt adas 08h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver registrada na Rua Aparecido Duarte, no Jardim Panorama. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com o corpo de um homem caído ao chão que apresentava ferimento na cabeça do tipo afundamento de crânio. Próximo ao corpo, havia uma pedra grande e também haviam pedaços de madeira e tijolos perto da porta da cozinha.

Em contato com o solicitante, esse contou aos policiais que passou a noite trabalhando e, ao chegar em casa pela manhã, se deparou com o corpo do homem caído já sem vida, não sabendo repassar maiores detalhes da situação.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para dar início às investigações e recolher o corpo da vítima. Até o fechamento desta edição, o corpo do homem não havia sido identificado.