Estado libera recursos para hospital filantrópico de São Jerônimo da Serra

Referência em dermatologia para 44 municípios da 18ª Regional de Saúde, a unidade hospitalar da Associação Filantrópica Humanitas São Francisco, de São Jerônimo da Serra, no Norte do Paraná, terá novos equipamentos para melhoria do atendimento aos pacientes. O Governo do Estado destinará R$ 252 mil para itens como cabine de fototerapia de última geração e diversos acessórios médicos, entre eles tesouras e bisturis de alta qualidade.

"Existem entidades que são filantrópicas por essência e a Humanitas São Francisco é uma delas. O trabalho realizado aqui impacta na qualidade de vida das pessoas e é nosso papel garantir que sua atuação siga fortalecida", destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, em visita à entidade.

A Associação Filantrópica é uma peça fundamental na rede de atendimento na Regional de Saúde sediada em Cornélio Procópio.

O prefeito de São Jerônimo da Serra, Vinícius Djalma Souza, destacou o apoio do Estado à unidade hospitalar. “É uma ajuda muito importante não só para o hospital mas para o município, que terá mais acesso ao atendimento qualificado. Estamos comprometidos em garantir que nossa população receba os melhores cuidados de saúde”, afirmou.