Prefeitura de W. Braz realiza atividades do 'Dia da Árvore' nas escolas municipais

A Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (21) atividades para celebrar o Dia da Árvore.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, o cronograma de atividades contou com palestras apresentadas aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino. Durante as palestras, os alunos foram orientados em relação à importância de preservar o meio ambiente, além de receberem orientações sobre como isso pode ser feito e também sobre o plantio de árvores.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente destaca que a preservação do meio ambiente é uma ação importante para a promoção da qualidade de vida da população e depende da colaboração de toda a comunidade. Para se ter ideia, estudos apontam que uma única árvore adulta é capaz de gerar oxigênio para dois seres humanos.